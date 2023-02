Inteligencia Artificial es un riesgo para la humanidad: Musk

El CEO de Tesla y SpaceX explicó en una cumbre en Dubai la IA es algo por lo que debemos preocuparnos bastante, y mantenernos atentos a su seguridad

Por: Patricia Agüero

Febrero 17, 2023, 14:00

La Inteligencia Artificial dejó de ser parte de las películas de ciencia ficción, ya es una realidad y forma parte de nuestras vidas, sin embargo, puede resultar un riesgo para el futuro de la civilización.

Así lo consideró el magnate Elon Musk durante su participación en el World Government Summit que se llevó a cabo en Dubai.

Puede parecer irónico que la advertencia, un poco fatalista, provenga precisamente del CEO de Tesla y SpaceX , un hombre que utiliza tecnología de punta para echar a andar sus empresas.

Pero, puede que su advertencia, no esté tan descabellada, viniendo de un hombre que está familiarizado con la tecnología, en este caso la Inteligencia Artificial.

Fue en Dubai donde Elon Musk fue cuestionado sobre cómo veía el desarrollo de la tecnología en general en los próximos 10 años.

Sin titubear advirtió del impacto que puede tener la inteligencia artificial socialmente.

'Uno de los mayores riesgos para el futuro de la civilización es la inteligencia artificial. Es tanto positiva como negativa. Tiene grandes promesas y grandes capacidades, pero con eso también llega un gran peligro'.

'Creo que la IA es algo por lo que debemos preocuparnos bastante, y mantenernos atentos a su seguridad. Fui parte fundamental en el establecimiento de OpenAI y, por entonces, me preocupaba que Google no estaba prestándole suficiente atención a la seguridad de la inteligencia artificial. […] ChatGPT ha ilustrado a la gente cuán avanzada se ha vuelto la IA. De hecho, la inteligencia artificial ha sido avanzada por un tiempo, simplemente que no tenía una interfaz de usuario que fuera accesible para la mayoría de las personas. Lo que ha hecho ChatGPT es darle una interfaz de usuario a una tecnología que existe desde hace varios años', aseveró Musk.

Cabe señalar que ChatGPT es un prototipo de chatbot de inteligencia artificial desarrollado en 2022 por OpenAI que se especializa en el diálogo. OpenAI es una compañía de investigación de inteligencia artificial (IA), que se anuncia sin fines de lucro, y que tiene como objetivo promover y desarrollar inteligencia artificial amigable de tal manera que, según dicen, beneficie a la humanidad en su conjunto. Los fundadores (notablemente Elon Musk y Sam Altman) están motivados en parte por las preocupaciones sobre el riesgo existencial de la inteligencia artificial general.



En una postura menos pesimista, el magnate también ofreció por qué es necesario no pasar por alto la importancia de la seguridad en el desarrollo de este tipo de tecnologías.

'Creo que deberíamos regular la seguridad de las IA', indicó el CEO de Tesla, quien sugirió la creación de una junta supervisora que funcione como los entes que regulan otras tecnologías potencialmente riesgosas para las personas, como la aviación, los coches o la industria farmacéutica.

Cabe recordar que en el 2014, Elon Musk causó gran revuelo al declarar que la Inteligencia Artificial podía ser más peligrosa que las armas nucleares.