Elon Musk se defiende ante acusaciones por consumo de drogas

El magnate Elon Musk asegura que no se encontró "ni rastro" de drogas en su organismo después de tres años de pruebas aleatorias, en respuesta a un artículo de The Wall Street Journal que lo acusa de consumir "drogas ilegales".

En un mensaje en su red social, X (antes Twitter), Musk explicó que la NASA le pidió someterse a tres años de controles aleatorios, después de que el empresario apareciera en el pódcast de Joe Rogan fumando marihuana, en 2018.

After that one puff with Rogan, I agreed, at NASA’s request, to do 3 years of random drug testing.



Not even trace quantities were found of any drugs or alcohol. @WSJ is not fit to line a parrot cage for bird 💩