Captan primera estrella fuera de la Vía Láctea

Astrónomos del Observatorio Europeo Austral (ESO), en el desierto de Atacama, Chile, lograron un avance sin precedentes en la astronomía: capturar la imagen de una estrella ubicada fuera de nuestra galaxia.

Este logro fue posible gracias a la nitidez del Interferómetro del Telescopio Extremadamente Grande (VLTI), permitiendo observar a WOH G64, una estrella en la Gran Nube de Magallanes, a 160 mil años luz de la Tierra.

WOH G64, conocida desde hace décadas como “la estrella gigante”, es una supergigante roja 2,000 veces más grande que el Sol.

Los astrónomos señalan que se encuentra en las etapas finales de su existencia, envuelta en una nube de gases y polvo antes de convertirse en una supernova.

Astronomers said they've captured a close-up image of a star in another galaxy. They've caught star images outside our galaxy before, but not this clear! And the star is about to explode. Read on: https://t.co/uXYpdhhg3s



📸 ESO/ K. Ohnaka et al. pic.twitter.com/tVXrF1KAaQ