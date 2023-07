'Adiós Twitter': Los mejores memes por la llegada de Threads

Meta de Mark Zuckerber oficialmente lanzó su nueva red social Threads, que competirá directamente con Twitter, tras meses de especulación y secretismo.

Algunos expertos en tecnología opinan que Threads, presentada como una aplicación de Instagram, tiene potencial para ser la "asesina de Twitter", luego de que dicha plataforma adquirida el año pasado por Elon Musk implementara cambios significativos, como los límites temporales en el número de tuits que se pueden leer a través de la aplicación.

Threads, que es respaldada por los recursos de Meta y la base de usuarios activos mensuales de Instagram (más de 2000 millones ), aprovechará la confusión reinante en Twitter para tomar ventaja.

La funcionalidad de Threads y Twitter es similar, pues los usuarios puedes publicar mensajes basados principalmente en texto en un canal desplegable y recibir respuestas de las personas que les siguen o a la que ellos siguen. También se pueden compartir fotos y videos.

Algunas de las diferencias y/o desventajas que tiene esta nueva red sociales a comparación de Twitter son:

- Ver publicaciones de cuentas de las cuales no eres seguidor

- No tiene opción de traducir los textos.

- No tiene #, tendencias, trending topics

- No tiene la opción de GIFT

- Tiene restricciones y normas comunitarias al igual que Facebook e Instagram

-Para eliminar tu perfil e información de Threads, tendrás que eliminar tu cuenta de Instagram

Los mejores memes sobre Threads

Los usuarios de redes sociales reaccionaron con divertidos memes sobre la llegada de Threads de Instagram y sobre la rivalidad que tiene esta plataforma con Twitter.

Mientras algunos se encuentran encantados, otro están viendo cómo se utiliza, mientras que otros destacaron las comparaciones que hay entre ambas plataformas.

A continuación te compartidos los mejores memes que los internautas han compartido tanto en Threads como en Twitter.