Procesan a tres hombres por portar armas de fuego en Matamoros

De acuerdo con las autoridades, estos presuntos delincuentes fueron detenidos el 10 de junio a pesar de que intentaron huir

Autoridades federales vincularon a proceso a tres hombres por su presunta participación en delitos relacionados con la posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en Tamaulipas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), se presentaron las pruebas contundentes para dictar la vinculación a proceso para las tres personas identificadas como Juan "N", César "N" y Enrique "N" luego de ser aprehendidos hace casi una semana.

De acuerdo con las autoridades, estos presuntos delincuentes fueron detenidos el 10 de junio por elementos del Ejército Mexicano en las inmediaciones del ejido Guadalupe, Matamoros, cuando se encontraban en posesión de:

Tres armas

Cuatro cargadores

102 cartuchos de diferentes calibres

Tres chalecos balísticos

111 artefactos ponchallantas

Un vehículo

Aunque intentaron emprender la huida al notar la presencia de los elementos, fueron detenidos y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Aseguran droga envuelta en la Central de Autobuses de Monterrey

Un cargamento de droga que se encontraba listo para ser enviado fue asegurado por elementos de la Policía de Monterrey durante un operativo de vigilancia realizado en la Central de Autobuses, ubicada en el cruce de las avenidas Colón y Villagrán, en la colonia Industrial.

La detección fue mientras se realizaban recorridos preventivos acompañados del binomio canino K9 "Killer" en el área de paquetería de la terminal.