Aseguran droga envuelta en la Central de Autobuses de Monterrey

Durante la inspección, el canino K9 "Killer" marcó varias cajas al sentarse frente a ellas, señal que alertó a los uniformados.

Un cargamento de droga que se encontraba listo para ser enviado fue asegurado por elementos de la Policía de Monterrey durante un operativo de vigilancia realizado en la Central de Autobuses, ubicada en el cruce de las avenidas Colón y Villagrán, en la colonia Industrial.

La detección fue mientras se realizaban recorridos preventivos acompañados del binomio canino K9 "Killer" en el área de paquetería de la terminal.

Durante la inspección, el perro entrenado marcó varias cajas al sentarse frente a ellas, señal que alertó a los uniformados sobre la posible presencia de sustancias ilícitas en su interior.

Al revisar los paquetes, los agentes localizaron en una de las cajas dos bolsas transparentes con hierba verde con características similares a la mariguana, con un peso aproximado de un kilogramo.

En otra caja encontraron cuatro sobres con un líquido cuya composición no ha sido determinada, además de tres tubos negros que contenían cigarrillos elaborados con hierba similar a la mariguana.

También fueron asegurados dos dispositivos tipo vapeador y un sobre con aproximadamente 20 gramos de una sustancia sólida con características propias de la droga conocida como cristal.

De acuerdo con un empleado de la empresa de paquetería, dos de las cajas tenían como destino la ciudad de Tampico, Tamaulipas.

Tras el hallazgo, las autoridades dieron aviso a las instancias competentes para continuar con las investigaciones y determinar tanto el origen como el destino final de los paquetes asegurados.