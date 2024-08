Oficializan aumento en tarifas del transporte en Reynosa

A partir de esta semana, la Secretaría del Transporte del Gobierno del Estado de Tamaulipas anunció en el periódico oficial un aumento en las tarifas del transporte público en todos los municipios de la entidad.

En la ciudad de Reynosa, este cambio ya se estaba aplicando desde hace varios meses, según lo han dado a conocer los propios choferes.

“Doce pesos y nueve con INSEN es a lo que lo dan nuestros patrones, ya tenemos como seis meses”, mencionó uno de los choferes.

Actualmente, la tarifa aplicada en Reynosa es de 12 pesos para el público en general y 9 pesos para estudiantes y personas de la tercera edad.

La justificación aceptada para este incremento incluye las largas distancias que se recorren en una ciudad grande como Reynosa, el mal estado de las calles y el alto costo de las refacciones.

“Yo la traigo a 12 todavía y si alcanza para cubrir las necesidades del camión. Yo digo que sí, que si sale. El problema es la gente que no sale”, comentó Bryan, un chofer del transporte público.

La mayoría de los ciudadanos usuarios del transporte público en esta ciudad están de acuerdo con pagar este costo, pensando también en la economía familiar de los choferes.

“Cobran 12 pesos, pero como yo tengo el INSEN, pagué nueve pesos con la credencial del INSEN, está bien no hay queja en eso, y desde donde vengo está muy bien”, declaró Florentino Urbina.

“Si están respetando el precio, todo normal, yo doy 10 pesos por estudiante y sí me parece justo no hay ningún problema, me parece bien”, indicó Jesús.

Sin embargo, otras personas opinan estar de acuerdo con el pago de los 12 pesos, pero refieren que hace falta mejorar la calidad de las unidades y del servicio.

“Yo estoy de acuerdo que cobraran 12, espero que pusieran peceras más bien, porque vamos en puras chatarras y por ejemplo no va uno muy a gusto, va uno en puro peligro y luego le dan bien recio, van echando carreras y la música, luego les hace uno la parada y no oyen y nos bajan a media cuadra o un poco más, que mejoren la calidad”, expresó Álvaro Rivera, usuario del transporte.

