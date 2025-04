 Informa diputado que no han recibido recursos para damnificados

El Congreso de Tamaulipas no ha recibido ninguna solicitud sobre la autorización de recursos adicionales para atender a damnificados por las inundaciones

Hasta el momento, el Congreso del Estado de Tamaulipas no ha recibido ninguna solicitud oficial relacionada con la autorización de recursos extraordinarios para atender a las familias damnificadas por las inundaciones en Reynosa, así lo informó el diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política.

El legislador señaló que, si bien no se ha discutido el tema en el pleno legislativo, los representantes populares de Reynosa se mantienen atentos a las necesidades de la población. “Hasta ahorita no se ha dado una notificación sobre recursos adicionales, sin embargo, como siempre lo he comentado, estaremos al pendiente de las peticiones que lleguen”, aseguró.

Prieto Herrera destacó que, desde el inicio de la contingencia, los diputados han estado activos en el apoyo comunitario y en la promoción de centros de acopio.

“Como lo han visto en redes sociales, hemos estado muy cerca de la ciudadanía. Los legisladores de Reynosa estamos también haciendo centros de acopio con los legisladores de otros lados, y estamos recibiendo apoyo de varios municipios, lo cual agradezco mucho; la solidaridad hacia nosotros ha sido importante”, expresó.

Respecto a la posibilidad de que el Ayuntamiento condone el cobro conocido como “piso” correspondiente al mes de marzo, el diputado aclaró que ese tipo de medidas no requieren la aprobación del Congreso del Estado.

“Cuando el municipio, el Ayuntamiento, en este caso el Cabildo, va a hacer algún beneficio de esa manera, no necesita pasar por el Congreso”, precisó.

Finalmente, reiteró el compromiso del Poder Legislativo para actuar conforme se presenten las solicitudes formales y garantizar, desde su ámbito de competencia, la fiscalización y el uso correcto de los recursos destinados a la atención de emergencias.

