 Notifican a trabajadores federales de su despido en fin de año

En un sorpresivo giro de eventos, cientos de trabajadores federales conocidos como "Servidores de la Nación" fueron notificados de su despido el pasado 31 de diciembre, un día inhábil. A través de llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto enviados por sus superiores inmediatos, los empleados fueron informados de que sus contratos no serían renovados, generando descontento y molestia entre la comunidad laboral.

Denis Teresa Pérez Molona, una de las trabajadoras despedidas, cuestionó la validez del procedimiento. “El día 31 de este pasado diciembre, por medio de una llamada, el contador José Luis Miranda nos notificó que estábamos dados de baja porque el contrato no nos había llegado. Legalmente, mi respuesta fue que a mí no me contrataron por medio de una llamada; a mí me contrataron por medio de un documento oficial de la Secretaría de Bienestar en la Ciudad de México. Entonces, nosotros estamos aquí exigiendo ese documento”.

Los afectados señalaron que han trabajado desde las aspiraciones presidenciales del exmandatario Andrés Manuel López Obrador y en el triunfo de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que consideran injusto el trato recibido. Carlos Enrique Vázquez Cervantes, otro trabajador despedido, expresó su inconformidad: “En mi caso, nada más me dieron de baja de los grupos, y vengo a ver si me dieron de baja. Si me dieron de baja, está bien, como cualquier trabajo, pero lo que yo pido es la indemnización por los seis años que estuvimos trabajando. Todavía no nos ha llegado absolutamente nada”.

La delegada regional de programas federales, Lucila Calvillo, indicó que la decisión de despido provino de la Secretaría a nivel federal y estuvo basada en criterios de desempeño laboral. “Son indicaciones, y aparte es porque no ha trabajado bien, también por faltas. Es lo que pasó; viene central, así es”, explicó.

Sin embargo, los trabajadores aseguran tener pruebas de su desempeño y han decidido intensificar sus protestas, anunciando manifestaciones que incluyen su traslado a la Ciudad de México. Cristina Rojas, una de las empleadas afectadas, afirmó: “Yo tengo cómo comprobar que soy una de las más altas, y realmente no es por faltas porque es una mentira. Yo no he faltado ningún día. Nada más un día llegué tarde, y fue el 31. Fue el único día que yo he llegado tarde, y tengo fotos diarias de todos los días que he venido”.

Denis Teresa Pérez Molona agregó que planean acampar frente al Zócalo capitalino hasta ser atendidos por la presidenta de México. “Llegamos a la Ciudad de México. Tenemos planeado ir afuera del Zócalo. Hemos acampado en Acapulco; hace un año estuvimos ahí apoyando en el huracán Otis, y podemos estar acampando afuera del Zócalo hasta ser escuchados por la licenciada Claudia Sheinbaum”.

Los trabajadores despedidos insisten en recibir un trato justo, ya sea conservando sus empleos o siendo indemnizados conforme a la ley, y esperan que sus demandas sean escuchadas y atendidas a la brevedad.





