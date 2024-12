Llaman a regular uso de pirotecnia ante riesgo que representa

En Reynosa, el uso de pirotecnia sigue siendo una práctica común durante las festividades, pese a los riesgos que representa y la falta de una regulación específica que lo controle.

La ciudadanía ha expresado su preocupación debido al incremento en accidentes relacionados con estos artefactos explosivos, que van desde quemaduras hasta incendios graves en viviendas.

La Dirección de Protección Civil ha reportado un aumento en los llamados de emergencia relacionados con incidentes por el mal manejo de pirotecnia.

Aunque no existe una normativa local que prohíba o regule su uso, las autoridades han emitido recomendaciones preventivas para minimizar los riesgos, especialmente en los hogares donde hay menores de edad.

Recomendaciones de Protección Civil

El coordinador de Protección Civil, Javier Iván Lam Cantú, destacó la importancia de tomar medidas de precaución al manipular estos productos explosivos.

“La recomendación sería no llevar a cabo este tipo de prácticas y todas aquellas personas que tengan a bien realizarlas, que sea bajo la supervisión de algún adulto, que tomen las medidas precautorias para evitar cualquier tipo de accidentes,” comentó Lam Cantú.

Entre las sugerencias específicas, se encuentran:

No permitir que menores manipulen pirotecnia, ya que no son considerados juguetes.

Encender los artefactos en áreas alejadas de objetos inflamables.

Usar encendedores de cocina para garantizar una mayor distancia en caso de mechas cortas o detonaciones rápidas.

Evitar regresar al lugar donde se encendió un artefacto que aparentemente no se activó, para prevenir accidentes.

No emplear envases de vidrio como soporte, ya que podrían proyectarse y causar daños severos.

Un llamado a la regulación

A pesar de las recomendaciones, el uso indiscriminado de pirotecnia sigue siendo habitual, lo que evidencia la necesidad de un marco legal que regule su venta y uso. La falta de supervisión y control incrementa el riesgo de incidentes, especialmente entre los niños, quienes son más vulnerables al mal manejo de estos productos.

Con el aumento de accidentes relacionados con pirotecnia en Reynosa, las autoridades locales enfrentan el reto de implementar medidas concretas que protejan a la población, fomentando una cultura de prevención y seguridad durante las festividades.





