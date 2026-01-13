Justifican detención de boxeador por presunta agresión a doctoras

La Fiscalía ejecutó una orden de aprehensión contra Carlos 'G'., alias 'La Rana', como probable responsable del delito de violación contra dos doctoras

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, justificó la detención del boxeador Carlos “La Rana” Gorham al señalar que el acusado fue aprehendido por orden de un juez con base en los datos existentes.

“Está persona fue aprehendida por orden de un juez con base en datos, repito datos que acreditan la carencia del hecho investigado y que hacen probable la participación de la persona, hasta este momento es de lo que se trata lo demás es una especulación”.

Dijo que la presunta existencia de drogas es materia de la investigación y aunque hasta el momento se encuentra detenido, señaló que esta persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Sin poder ampliar aún más su declaración para no entorpecer las investigaciones, el fiscal dijo que estas se encuentran en curso.

“No podemos hablar abiertamente porque nos encontramos en un plazo en que la persona acusada se encuentra ejerciendo su defensa, podrá aportar sus propios datos”.

Dijo que hasta el momento el director del Hospital Infantil, Vicente Plascencia Valadez, no se encuentra bajo investigación.

Pide apoyo madre de Carlos “La Rana” Gorham al gobernador para analizar el caso

María Elvia Ríos, la madre del boxeador Carlos “La Rana” Gorham, dio su versión de los hechos respecto a la acusación hecha por la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, ya que hace unos días el deportista fue detenido y según sus declaraciones, enviado al penal de Altamira.

Junto con sus compañeros de trabajo de quien labora en el hospital infantil de Tamaulipas, realizaron una manifestación en la escuela Normal Federalizada de Tamaulipas a donde acudió el gobernador Américo Villarreal Anaya para los tradicionales honores a la bandera, quien inmediatamente al llegar escuchó su planteamiento a puerta cerrada junto con el fiscal de Justicia para dar seguimiento al caso.