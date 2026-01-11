Investigan agresión contra doctoras en Hospital de Tamaulipas

Autoridades detuvieron a un hombre y abrieron investigación tras denuncia de dos médicas residentes por hechos ocurridos en un área de descanso del hospital

Un caso de agresión sexual contra dos doctoras residentes fue registrado en el Hospital Infantil de Tamaulipas, luego de que ambas denunciaron haber sido atacadas mientras dormían en un cuarto de descanso dentro del nosocomio. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas habrían sido presuntamente drogadas antes del ataque.

¿Cómo ocurrieron los hechos dentro del hospital?

Según el testimonio de una trabajadora del hospital, quien solicitó mantener su identidad en reserva, una de las doctoras despertó al sentir la presencia de un hombre en el área de descanso. El individuo se presentó como familiar de un paciente, a lo que la doctora respondió que no había pacientes en ese sector.

Posteriormente, ambas médicas despertaron completamente y se percataron de que el hombre se encontraba con los pantalones abajo, situación que generó temor inmediato entre ellas.

Tras el incidente, las doctoras revisaron las cámaras de videovigilancia del hospital y detectaron que el presunto agresor permaneció con ellas durante una hora y 20 minutos. Este hallazgo provocó pánico y preocupación entre las afectadas.

Doctoras hacen denuncia interna pero fueron ignoradas

Las médicas informaron lo ocurrido a otro doctor del hospital, quien les sugirió entregar un escrito al director. Al recibir el documento, el doctor Plasencia presuntamente minimizó los hechos al señalar que “no les pasó nada”, de acuerdo con el relato de testigos.

Fiscalía de Tamaulipas aprehende a Carlos 'La Rana' por presunta violación

Como parte de la Carpeta de Investigación abierta, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), ejecutó una orden de aprehensión contra Carlos “G”, alias “La Rana”, identificado como el probable responsable del delito de violación.

Agentes de la Policía de Investigación realizaron la aprehensión de Carlos “G”, quien fue puesto a disposición de un Juez de Control. Será esta autoridad la que determine su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía reiteró su compromiso con el acceso a la justicia, el debido proceso, la verdad y la reparación del daño a las víctimas.

De acuerdo con el Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), Carlos “G” se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por autoridad judicial.

Cabe señalar que Carlos “La Rana” Gorham es identificado como boxeador profesional originario de Ciudad Victoria, con trayectoria en el ámbito deportivo y con un campeonato superligero de la Federación de Comisiones de Box Profesional (FECOMBOX) en 2015.