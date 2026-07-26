Incautan más de 3.7 millones de hidrocarburos en Reynosa

Tras el aseguramiento de todo lo registrado, las autoridades pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República el combustible asegurado

Autoridades federales abrieron una carpeta de investigación tras asegurar más de 3.7 millones de hidrocarburos en un predio ubicado en el municipio de Reynosa.

Esta incautación se dio en camino de tercer orden, denominado “Brecha El Becerro”, donde elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) junto con la Fiscalía General de la República (FGR) localizó un total de 3 millones 769 mil 500 litros de hidrocarburo junto con:

Un vehículo

Seis tractocamiones

Siete pipas

11 frac tanks

Siete tanques de almacenamiento (tres con capacidad de 20 mil barriles y cuatro con capacidad de 10 mil barriles)

Una caja seca

Un remolque tipo plataforma

Ocho motobombas

21 cubitanques

Tres generadores de luz

Seis equipos de cómputo

Otros objetos relacionados con el delito

Tras el aseguramiento de todo lo registrado, las autoridades pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República el combustible asegurado y el resto de lo encontrado en el lugar.

Será la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) la responsable de llevar a cabo las indagatorias correspondientes.

Aseguran 373 mil litros de combustible ilícito en Allende

Más de 373 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados este fin de semana durante un despliegue coordinado entre elementos de la Guardia Nacional (GN) y personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y militares de física de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un predio del municipio de Allende.

Este operativo se registró en un inmueble ubicado en la avenida José Cavazos Morales, a la altura del Cerrito.