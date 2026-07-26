Aseguran 373 mil litros de combustible ilícito en Allende

Este despliegue militar se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la avenida José Cavazos Morales, a la altura del Cerrito

Más de 373 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados este fin de semana durante un despliegue coordinado entre elementos de la Guardia Nacional (GN) y personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y militares de física de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un predio del municipio de Allende.

Este operativo se registró en un inmueble ubicado en la avenida José Cavazos Morales, a la altura del Cerrito.

De acuerdo con las autoridades, se localizaron varias pipas, contenedores, así como dos plantas generadoras de energía eléctrica al interior de la propiedad, utilizados como un posible taller mecánico para unidades de carga pesada.

Ante el hallazgo, elementos militares resguardaron el perímetro mientras el personal de Pemex inspeccionaba el predio cubierto con una malla ciclónica.

Aparentemente, en este lugar se realizaban operaciones en el supuesto manejo de hidrocarburos tras encontrar un total de 373,600 litros de hidrocarburo, por lo que todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para efectuar las indagatorias correspondientes.

- Con información de Alejandro García -