¿Imprudencia? Tren embiste camioneta en Cd. Victoria

Elementos de la Guardia Estatal llegaron al lugar y comprobaron que no hubo personas lesionadas, pero la conductora sufrió una crisis nerviosa

La conductora de una camioneta sufrió una crisis nerviosa luego de ser impactada por la locomotora de un tren en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Los hechos se registraron la mañana de este lunes en el crucero de la calzada General Luis Caballero y Eje Vial Lázaro Cárdenas.

En un video que fue compartido en redes sociales, se puede ver que la conductora de una camioneta Ford Escape en color blanco se encuentra muy cerca de las vías férreas, aunque en un momento intentó reversear, no lo logró y fue impactada por la locomotora.

Trascendió que la mujer no intentó ganarle el paso al tren, solamente no midió la distancia al no hacer alto total.

Elementos de la Guardia Estatal llegaron al lugar y comprobaron que no hubo personas lesionadas, pero la conductora sufrió una crisis nerviosa.

En la zona se registró importante carga vehícular debido a que el tren quedó atravesado en el crucero bloqueando el paso hasta que Ferromex llevó a cabo las maniobras para liberar la circulación.

Comentarios