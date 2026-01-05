Identifican a hombre fallecido durante vuelo de Madrid-Monterrey

Una vez que la aeronave aterrizó en Canadá, el pasajero fue atendido por personal correspondiente, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales

José Mario Terán González, maestro jubilado originario de Tamaulipas, murió por causas naturales durante un vuelo de procedente de Madrid con destino a Monterrey, el cual fue desviado de emergencia a Canadá.

El fallecimiento ocurrió luego de que el pasajero comenzara a presentar malestares de salud a bordo de la aeronave, lo que obligó a la tripulación a modificar la ruta y aterrizar en Goose Bay, al norte del país canadiense.

Trayectoria en el magisterio

De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, Terán González era docente y recientemente se había jubilado como profesor de grupo en la Escuela Secundaria General número 2, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Contaba con más de 30 años de servicio en el magisterio.

El maestro regresaba de un periodo vacacional en España, donde viajó acompañado de su familia.

Confirmación del deceso

Una vez que la aeronave aterrizó en la base canadiense, el pasajero fue atendido por personal correspondiente, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras el incidente, Aeroméxico envió un avión Boeing 787 desde la Ciudad de México para continuar el traslado de los pasajeros hacia su destino final. Los viajeros permanecieron alrededor de 10 horas en Canadá mientras se realizaban los trámites migratorios necesarios.

A través de redes sociales, la Escuela Secundaria General número 2 expresó sus condolencias a la familia del profesor.

El mensaje fue compartido de manera conjunta con el Comité Ejecutivo de la delegación D-II-54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, destacando su trayectoria y compromiso con la educación.

Te recomendamos: Muere maestro tras ataque de estudiante con un vidrio en Ecuador