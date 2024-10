Exigen solución a fuga de agua en colonia Esfuerzo Nacional

Los habitantes de la colonia Esfuerzo Nacional, ubicada en la periferia de Reynosa, han alzado la voz tras casi un año de ser ignorados por las autoridades locales. En la calle Veracruz, una enorme fuga de agua potable y drenaje ha deteriorado gravemente la calidad de vida en la zona, representando un riesgo para la salud y seguridad de cientos de personas, quienes denuncian que no pueden realizar sus actividades cotidianas debido a la contaminación y el deterioro de las vialidades.

La fuga, que se extiende por varias cuadras, afecta tanto a los hogares particulares como a negocios y escuelas, convirtiendo la zona en una laguna fangosa que ha proliferado baches y hundimientos. Esto ha hecho casi imposible transitar por las calles, ya que los agujeros, cubiertos por el lodo y el agua, no son visibles para los transeúntes, quienes se enfrentan diariamente a caídas y accidentes.

Ramiro Cuellar, vecino afectado, denunció que el problema ha persistido por más de seis meses sin recibir atención: “Aquí tiene más de seis meses, en esta parte de aquí hay un pozo donde se caen los muebles y aquí cómo está, corre el agua para allá”, comentó, refiriéndose a la peligrosa situación en la que se encuentran las vialidades.

Apolonia, propietaria de un pequeño negocio en la zona, explicó cómo la falta de atención a los reportes ha afectado no solo su salud, sino también su sustento económico: “Ya tenemos rato haciendo los reportes, yo tengo mi negocio de ropa usada y la gente ya no viene. Si pongo mi ropa afuera, se cae en la goma y tengo que tirarla. Esto está afectando la salud más que nada. No han venido, ya hay reportes y no han venido. Nos dicen que ya está programado para arreglarlo, pero no sé hasta cuándo. Ya no hallamos qué hacer”.

El impacto en la vida diaria es evidente. Rocío, otra habitante del sector, describió cómo esta situación ha complicado incluso las tareas más sencillas, como llevar a su hijo a la escuela: “Es un cochinero, oiga, el San culero que está. Yo al niño lo saco en la mañana a la escuela y aquí puse una tabla para que puedan pasar, porque los niños de la secundaria ya se han caído. Una persona de la tercera edad también se cayó aquí. Mi niño se cayó una mañana y tuve que regresarme a cambiarlo. Es agua limpia y agua sucia, todo junto”.

Frustrados por la inacción de las autoridades, los vecinos han hecho un llamado urgente a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), a Obras Públicas Municipales, Servicios Primarios y al propio presidente municipal, solicitando que se presenten en la colonia para realizar una evaluación y plantear una solución inmediata. Los habitantes advierten que la situación no solo está afectando sus actividades cotidianas, sino que también pone en peligro su salud debido a la acumulación de aguas contaminadas.

Los vecinos esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto lo antes posible, ya que la paciencia de la comunidad se está agotando. Las calles de la colonia Esfuerzo Nacional se han convertido en un ejemplo de la falta de atención a los sectores más vulnerables de la ciudad.

