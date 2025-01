 Enfrentan contribuyentes largas filas para trámites vehiculares

En Tamaulipas, realizar trámites vehiculares se ha convertido en una experiencia frustrante para los contribuyentes. Desde antes de las cuatro de la madrugada, largas filas comienzan a formarse frente a las oficinas fiscales, dejando a muchos sin posibilidad de ser atendidos.

"Yo llegué ahorita y me dicen que la fila es a las cuatro de la mañana y ya no hay fichas, entonces mañana hay que venir otra vez. Está frío, pero hay que venir a partir de las cuatro de la mañana. Me dijeron que ya se terminaron, pero no hay fila y no sé cómo está aquí. Yo vengo desde el aeropuerto", explicó Juan Carlos García, uno de los afectados

Los empleados de gobierno trabajan de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., pero sólo atienden a un número limitado de personas para evitar una sobrecarga laboral, obligando a los ciudadanos a madrugar para asegurar su lugar.

"Llegué aproximadamente a las 5:30 de la mañana y alcancé ficha de pura suerte. Me dijeron que dan 110 fichas aproximadamente y vi como 180 personas. Vine a hacer la baja de un vehículo para una venta, pero lamentablemente aquí es difícil. Son muy groseros, no sé a qué se deba eso. Deben atender con más amabilidad", mencionó Gael Alexander, quien alcanzó ficha de forma fortuita.

El limitado número de personas atendidas diariamente contrasta con el padrón vehicular del estado, que supera las 400 mil unidades. Muchos ciudadanos buscan mantenerse al corriente para evitar multas por parte de la autoridad de tránsito municipal.

"Yo llegué temprano para agarrar ficha. Pagué 1,759 pesos en total. Hay que estar al corriente con lo que se paga", compartió Carlos Rodríguez.

No obstante, no todos corren con la misma suerte. José Manuel Pérez, originario del ejido "El Grullo", viajó una hora y media para llegar a la ciudad y realizar su trámite de engomado, pero no logró obtener una ficha.

"No alcanzamos ficha y nos dijeron que desde las tres de la mañana viene mucha gente a hacer fila. Nosotros venimos de un rancho y está difícil. No podemos salir temprano por cómo está la situación. Les pediría que estén más atentos para atender a más gente y más rápido. Mi vuelta ya está perdida. Estamos hablando de una hora y media de camino."

Esta problemática refleja una deficiencia en la capacidad de atención por parte de las oficinas fiscales, dejando a los ciudadanos en una posición de incertidumbre y frustración.

Comentarios