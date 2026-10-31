Despliegan 450 militares en Tamaulipas tras captura de Axel 'N'

Las protestas ocurrieron tras la detención de Axel 'N', señalado como segundo al mando de la facción Ciclones del Cártel del Golfo, y de otra persona.

La captura de un presunto mando de la facción Ciclones del Cártel del Golfo provocó bloqueos en carreteras de Tamaulipas, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó a 450 militares y dos helicópteros para reforzar la seguridad en Matamoros y municipios cercanos.

De acuerdo con la dependencia, los cierres de vialidades habrían sido realizados por grupos delictivos en respuesta a la detención de dos personas.

Ante estos hechos, las autoridades federales incrementaron su presencia en la región para vigilar las vías de comunicación y prevenir nuevos incidentes.

El despliegue busca reforzar los recorridos de seguridad y la coordinación entre corporaciones federales y autoridades locales, además de mejorar la capacidad de respuesta ante posibles hechos delictivos.

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En Matamoros, Tamaulipas, Fuerzas Especiales de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_ detuvieron a dos personas, entre ellas Axel Alfredo “N”, alias “Axel”, identificado como segundo al mando de la facción “Ciclones” del Cártel del Golfo, grupo delictivo vinculado con homicidios, secuestros, extorsión y tráfico de drogas, armas y personas. Como reacción a estas detenciones, se registraron bloqueos carreteros en distintos puntos de Tamaulipas, los cuales fueron retirados mediante acciones coordinadas de autoridades de los tres órdenes de gobierno. Actualmente, las carreteras se encuentran transitables, sin reporte de obstrucciones y con circulación normal. Para reforzar la seguridad y prevenir nuevos hechos de violencia, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 450 elementos adicionales y dos helicópteros de la @FuerzaAereaMx en Matamoros y la región, con lo que se fortalece la presencia operativa, los patrullajes y las labores de vigilancia. Las instituciones de seguridad mantienen acciones coordinadas de prevención, vigilancia y asistencia a la población, con el objetivo de preservar el orden, garantizar el libre tránsito y proteger la tranquilidad de las familias tamaulipecas. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 30, 2026 Uno de los detenidos es Axel 'N', conocido como “Axel”, identificado por las autoridades como el segundo al mando de Los Ciclones, grupo que forma parte del Cártel del Golfo. La captura ocurrió el jueves en Matamoros. Según las investigaciones, el presunto integrante de la organización estaría relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones, robo de hidrocarburos y tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), también lo señaló como presunto responsable de una agresión contra integrantes de esa dependencia, ocurrida el 17 de mayo. En ese ataque murió un agente y varios más resultaron heridos. Durante el operativo fue detenida una segunda persona, cuya identidad no fue revelada. Las autoridades aseguraron armas, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo. Ambos detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. De acuerdo con la información oficial, Axel 'N' es hijo de José Alfredo, alias “El Contador”, señalado como jefe de la organización criminal. También es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, conocido como “El Mata Amigos”, quien encabezó el Cártel del Golfo y actualmente permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.