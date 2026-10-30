Detienen a Axel 'N', en operativo federal en Matamoros

La captura fue realizada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional, a partir de trabajos de inteligencia militar

Axel Alfredo “N”, alias “Axel”, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional como presunto segundo al mando de la facción “Ciclones” del Cártel del Golfo, fue detenido este jueves 29 de octubre en Matamoros, Tamaulipas, junto con otra persona.

La captura fue realizada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional, a partir de trabajos de inteligencia militar. Según el comunicado de Defensa, ambos fueron detenidos en flagrancia, aunque no se precisó el delito que motivó la intervención.

Durante el operativo se aseguraron armamento, cargadores, cartuchos, diversas drogas y un vehículo. La dependencia no detalló las cantidades ni el punto de la ciudad donde ocurrieron las detenciones.

Defensa lo identifica como segundo al mando de Ciclones

Uno de los detenidos, Axel, es hijo de José Alfredo “N”, alias “El Contador”, a quien identifica como jefe de “Ciclones”, una facción del Cártel del Golfo con presencia en Tamaulipas.

Axel está relacionado con agresiones, homicidios, secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos y el trasiego de drogas, armas y personas entre México y Estados Unidos. Estos señalamientos forman parte de la información oficial sobre su presunta actividad delictiva y deberán ser sustentados ante las autoridades correspondientes.

La dependencia también lo señaló como presunto responsable de una agresión contra agentes de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ocurrida el 17 de mayo de 2026, en la que murió un policía y varios resultaron heridos.

Había sido detenido en 2023 y seguía su proceso en libertad

Axel Alfredo “N” ya había sido detenido el 7 de mayo de 2023 por personal del Ejército, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal, como resultado de una Orden Técnica de Investigación.

El 18 de enero de 2024, las autoridades judiciales determinaron que continuara su proceso en libertad, según los antecedentes incluidos en el comunicado. La dependencia no especificó el estado actual de aquel procedimiento.

Los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México

Después de la captura, ambos fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México para ser puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La autoridad ministerial continuará las investigaciones y los peritajes sobre lo asegurado para determinar la situación jurídica de los detenidos. No se dio a conocer la identidad de la segunda persona capturada.