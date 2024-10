Coparmex informa de nuevas disposiciones federales

Las nuevas disposiciones son de carácter obligatorio y no habrá prórrogas, por lo que las sanciones se aplican directamente a quienes no cumplen

Esta semana comenzaron los desayunos empresariales organizados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), en los que se están informando a patrones y dueños de negocios sobre las nuevas disposiciones federales que las empresas deben cumplir para el bienestar de sus empleados. Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo participan en estas sesiones, abordando temas cruciales para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

El encargado de presentar los detalles de la Norma Oficial Mexicana 01 fue Ramiro Tinajero Núñez, especialista en seguridad en el trabajo del IMSS. Durante su intervención, destacó que la normativa regula diversos aspectos de las condiciones laborales, tales como la infraestructura de baños, comedores, regaderas y otras áreas de trabajo. Tinajero explicó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) llevará a cabo inspecciones exhaustivas para asegurar que todas las empresas cumplan con estos requisitos.

“Todo eso se va a revisar minuciosamente con la norma. En caso de no contar con estos requerimientos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizará una inspección y, si no se cumple algún criterio, será motivo de una observación, que como tal es una sanción”, indicó Tinajero.

Estas disposiciones brindan mayores beneficios a los trabajadores, lo que ha generado la necesidad de capacitar a los empresarios a fin de evitar sanciones por incumplimiento, ya sea a través de inspecciones aleatorias o derivadas de denuncias anónimas. La STPS será responsable de realizar revisiones detalladas de los riesgos laborales en cada empresa, estableciendo los cumplimientos necesarios.

Marta Silva, secretaria del Trabajo y Previsión Social, subrayó la importancia de mantener una buena armonía en los centros laborales: “Que haya paz laboral en los centros de trabajo o que haya esa armonía para que los trabajadores puedan desempeñar satisfactoriamente sus actividades laborales, siempre cuidando la integridad física de cada trabajador en Tamaulipas”, señaló.

Por su parte, Heberardo González Garza, presidente de COPARMEX, resaltó la importancia de que las empresas se mantengan en el cumplimiento de las normativas para garantizar el bienestar de sus empleados. “Principalmente en beneficio de las personas trabajadoras, en la medida en que las empresas estemos en cumplimiento voluntario, espontáneo y normativo, será la medida en la que también se pueda ir construyendo esa dignidad humana a la que le estamos apostando en Coparmex”, afirmó .

Las nuevas disposiciones son de carácter obligatorio y no habrá prórrogas, por lo que las sanciones se aplican directamente a quienes no cumplen con las normativas. Ramiro Tinajero advirtió que “si no cuentan con los requisitos al momento de ser inspeccionados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, básicamente no se les dará tiempo. Simplemente al momento del hallazgo, las entidades evaluadoras ya impondrán la sanción”.

