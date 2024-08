Continúan protestas contra la reforma judicial en Reynosa

El personal del Poder Judicial de la Federación ha intensificado sus manifestaciones en contra del proyecto de reforma judicial impulsado por el presidente de la República, al que consideran un retroceso en la impartición de justicia en México.

Durante las últimas semanas, empleados y magistrados han llevado a cabo protestas en diversos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre los riesgos que, según ellos, conlleva la reforma.

Uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta es la elección popular de jueces y magistrados, lo que, en opinión de los manifestantes, eliminaría la carrera judicial y pondría en peligro la independencia del Poder Judicial.

Carlos Gutiérrez López, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, se destacó durante la manifestación del lunes 26 de agosto frente a las oficinas del Centro de Justicia Penal Federal.

Gutiérrez López explicó detalladamente los puntos que el personal del Poder Judicial está defendiendo y advirtió que la reforma podría comprometer el equilibrio entre las fuerzas políticas y los gobiernos en la impartición de justicia.

“No vamos a cesar hasta que el Congreso nos escuche y entienda que esta reforma no es viable para la República y no es para el bien del país. Una reforma sin deliberación se encuentra equivocada. El contrapeso es fundamental para que el poder no se concentre en una sola persona, asegurando que entre los tres poderes se tomen las mejores decisiones para el país”, expresó el magistrado.

El personal del Poder Judicial ha dejado claro que están dispuestos a continuar con las manifestaciones en defensa de sus derechos y de la autonomía judicial.

