Choque entre autobús y tráiler deja heridos en González–Zaragoza

Durante las primeras horas de este domingo, varias personas resultaron lesionadas luego de que un autobús de pasajeros y un tráiler protagonizaran un choque frontal sobre la carretera González-Zaragoza, a la altura del kilómetro 19.

Los 42 pasajeros provenientes de Veracruz se trasladaban con destino a Monterrey, Nuevo León, cuando la unidad se impactó contra la unidad de carga pesada.

Esto provocó que el tráiler girara sobre su eje hasta quedar con la vista hacia el sentido contrario, lo que terminó bloqueando la circulación de ambos sentidos.

Mientras que el autobús de pasajeros presentó diversos daños sobre la parte frontal, incluido el vidrio, mientras que el tráiler sufrió estragos en la zona del motor.

Elementos de Guardia Nacional División Caminos, Policía Municipal y Regional de El Mante, así como paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para llevar a cabo las indagatorias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Aparentemente, los pasajeros del autobús son aquellos que fueron reportados como heridos, sin embargo, se afirmó que no sufrieron lesiones de consideración.

Tráfico lento por accidente carretero

Este hecho provocó que los conductores que circulaban por la zona se quedaran atrapados en la carretera, debido a que ambas unidades bloquearon ambos sentidos de la vialidad.

A través de redes sociales, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó sobre la obstrucción de dicha vialidad a causa de este incidente.

🟡 | #VoceríaInforma



Se reporta obstrucción parcial de vialidad en carretera González-Zaragoza a la altura del kilómetro 19 de #González, derivado de accidente entre transporte de carga y autobús.



Se recomienda precaución y en medida de lo posible tomar vías alternas. pic.twitter.com/ooBjkp30Xa — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) January 4, 2026

Ante los recientes hechos reportados durante los últimos días, autoridades instaron a los automovilistas a circular con precaución para evitar más siniestros que cobren vidas fatales.