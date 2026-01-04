Fallecen tres personas por choque en carretera Victoria-Zaragoza

Con este siniestro, son 28 las personas que perdieron la vida a causa de accidentes carreteros, en tan solo los tres días del presente año en curso

Una vez más la carretera Victoria-Zaragoza se tiñe de sangre al registrarse un trágico accidente donde participan un tráiler y una camioneta, dejando como saldo tres personas sin vida y tres lesionadas de gravedad.

El percance se registró en el kilómetro 7 más 400, en el tramo carretero del Municipio de Llera.

La camioneta en la que viajaban las víctimas, fue impactada de manera frontal por el conductor de la pesada unidad quien presuntamente invadió el carril contrario.

Después del fuerte impacto la camioneta fue proyectada fuera de la carpeta de rodamiento donde se incendió por completo.

Cabe señalar que al menos tres personas fueron trasladadas a centros hospitalarios debido a las lesiones de gravedad que presentan, entre ellas una menor de edad de 14.

Con este percance suman 28 personas fallecidas en accidentes carreteros y de vialidad en los primeros tres días del 2026, en el estado de Tamaulipas. años.