Cae Estrellita 'N' por feminicidio de Dafne; van tres detenidos

Se contemplaba su ingreso a las instalaciones de la Fiscalía en Ciudad Madero; sin embargo, el operativo fue modificado por la concentración de personas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas dio un nuevo paso en la investigación por el feminicidio de Dafne, la adolescente de 13 años originaria de Ciudad Mante que perdió la vida durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero.

Durante las primeras horas de este domingo fueron cumplimentadas la segunda y tercera órdenes de aprehensión dentro del caso. Los detenidos son Jorge Luis "P", quien se desempeñaba como director de la institución, y Estrellita "M", señalada como responsable del área operativa y administrativa del plantel.

Ambos enfrentan una investigación por el presunto delito de feminicidio. De acuerdo con la información recabada, las órdenes judiciales fueron ejecutadas por agentes de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres.

En el caso de Estrellita "M", su captura ocurrió durante los primeros minutos del 26 de julio en la colonia Monte Alto, en Altamira.

Tras su detención, ambos fueron sometidos a la certificación médica de ley y posteriormente trasladados al Centro Integral de Justicia de Altamira, donde quedaron a disposición de la autoridad competente.

Refuerzan medidas de seguridad de traslado ante protestas por Dafne

Inicialmente, se contemplaba su ingreso a las instalaciones de la Fiscalía en Ciudad Madero; sin embargo, el operativo fue modificado luego de que ciudadanos comenzaron a concentrarse en ese sitio para exigir justicia por la muerte de la menor, por lo que las autoridades decidieron reforzar las medidas de seguridad y realizar el traslado hacia Altamira.

Con estas capturas, ya suman tres personas detenidas por este caso; la primera fue Dana Yanina "N", empleada de la academia y asistente de Estrellita "M", quien fue aprehendida el pasado 23 de julio por el mismo delito y actualmente enfrenta proceso penal.

Los tres imputados son señalados por hechos relacionados con la muerte de Dafne, ocurrida la noche del 16 de julio, cuando la adolescente participaba en un campamento de verano en la academia Doenitz.

Al tratarse de una alumna foránea, permanecía hospedada dentro de las instalaciones del plantel. Se prevé que durante este domingo los dos detenidos más recientes sean presentados ante un juez de control, quien encabezará las audiencias correspondientes para formular la imputación por feminicidio y resolver su situación jurídica.

La Fiscalía de Tamaulipas mantiene abierta la investigación para determinar si existen más personas involucradas en uno de los casos que mayor indignación ha generado en el estado durante las últimas semanas.