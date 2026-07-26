Capturan a director de Academia Doenitz por caso Dafne

Jorge Luis Ponce se convierte en la segunda persona detenida dentro de la investigación, luego de que anteriormente fuera aprehendida Dana Yanina “N”

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó la detención de Jorge Luis Ponce, director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, como parte de las investigaciones por la muerte de Dafne, adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento en Ciudad Madero.

La captura fue realizada por elementos de la corporación estatal en cumplimiento de las diligencias ministeriales emprendidas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la menor y determinar la posible responsabilidad de las personas relacionadas con el caso.

Investigación suma una nueva detención

Jorge Luis Ponce se convierte en la segunda persona detenida dentro de la investigación, luego de que anteriormente fuera aprehendida Dana Yanina “N”, de 18 años, quien se encontraba vinculada con las actividades desarrolladas durante el campamento.

La autoridad no ha precisado hasta el momento el delito atribuido al director, el lugar donde se ejecutó la orden de aprehensión ni el centro al que será trasladado para quedar a disposición del juez correspondiente.

Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias

El caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio después de que la muerte de Dafne fuera clasificada como homicidio y se estableciera la asfixia por sumersión como causa del fallecimiento.

Las indagatorias continúan para reconstruir lo ocurrido dentro de la academia, analizar los testimonios y peritajes recabados, así como establecer si existen más personas con alguna posible responsabilidad.

La situación jurídica de Jorge Luis Ponce será definida durante las audiencias correspondientes. La información permanece en desarrollo y se espera que las autoridades proporcionen nuevos detalles sobre la captura y los cargos que podrían formularse en su contra.

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