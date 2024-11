Bloquean vialidad familiares de joven atropellado

El kilómetro 3 de la carretera Interejidal, a la altura de las instalaciones de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, se mantuvo cerrado al tráfico vehicular debido al bloqueo protagonizado por familiares de Julio César Cruz Parra, quien perdiera la vida hace un año en este sitio, al ser atropellado por una mujer que supuestamente conducía a exceso de velocidad.

La señora Sheila Sotuyo Reyes dijo que su esposo salía del trabajo donde laboraba como albañil y se dirigía a su casa porque era la hora de la comida, sin embargo, al incorporarse a la carretera, fue embestido de manera brutal por la conductora de un automóvil Ford Focus, de nombre Abigail Manzano, sin que hasta el momento se hayan deslindado responsabilidades, ni siquiera la reparación de los daños.

“El día de los hechos hubo varios testigos, sin embargo el Ministerio Público no los quiso hacer válidos, ni siquiera checaron las cámaras de video vigilancia que existen en el lugar, muchas anomalías, tenemos un año de estar tocando puertas para que se haga justicia y exigimos a todas las autoridades que no quede impune su muerte y no queremos respuestas como la del Licenciado José Cabrera, que no había delito que perseguir y que por lo tanto darían carpetazo al asunto”, dijo la viuda de Cruz, quien se encuentra al cuidado de sus dos hijas, Isamar, de 2 años, y Sofía, de 12.

La mamá del joven fallecido, Maritza Parra, dijo que la situación es muy complicada en las tribunales en donde no dan un veredicto creíble, y solicitaron modificar los reglamentos y leyes debido a que ya son muchos los casos de motociclistas atropellados, en su mayoría de lamentables consecuencias, en donde por lo regular son señalados como presuntos responsables, mientras que a los automovilistas los dejan en la total impunidad.

El sitio fue resguardado por elementos de la Guardia Estatal, mientras que varias unidades de Tránsito Estatal fueron estacionadas a unos metros del bloqueo para desviar el tráfico vehicular por un camino de terracería y poder incorporarse al Libramiento Naciones Unidas, al igual que hacia el norte de la ciudad en donde se ubican los Ejidos La Presita, la Libertad y La Misión.





