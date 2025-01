Autoridades descartan 'cacería de brujas' en Tamaulipas

“Con estas acciones nosotros refrendamos el compromiso de la mano con los otros poderes del estado y llevar a cabo la encomienda que tenemos y lo que tiene que ver con el estatus de la situación jurídica de la persona detenida, se encuentra en prisión preventiva, es decir, esta persona está privada de su libertad justificadamente por supuesto, así lo encontró procedente un juez de control”, y agregó:

“En el caso de otros servidores públicos, obviamente las probabilidades de que esto ocurra, también son altas y potenciales, porque vale reseñar que en la mayoría de los casos lo que hemos buscado es que se les garantice su derecho de audiencia y su debido proceso, pero aquellos que no comparecen, que optan como lo vinieron haciendo durante años de buscar algún juez federal que les dé a conveniencia alguna protección, de las que ya no va a haber, pues evitan o creen que van a poder evitar el sujetarse al proceso, pero en Tamaulipas vamos contra quien sea, porque no hay distinciones ni tampoco intocables”, dijo el Titular la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.