Asegura fiscal que está esclarecido caso de agresión a doctoras

La Fiscalía estatal señaló que las investigaciones continúan para dar con la identidad de quien haya participado en el ataque

Eduardo Govea Orozco, fiscal General de Justicia de Tamaulipas, aseguró que los hechos registrados el pasado 30 de diciembre de 2025 en el Hospital Infantil de Tamaulipas, en donde dos doctoras fueron presuntamente agredidas sexualmente, ya están esclarecidos y se está procediendo en los términos procesales como corresponde.

“La investigación que ustedes conocen ha continuado desde que tuvo inicio a finales del año pasado, además de la circunstancia inicial de los primeros datos que se obtuvieron en la investigación y del estatus que tuvo posteriormente, lo que puedo decirles es que la investigación se ha venido enriqueciendo, a la fecha no podría darles más detalles, el hecho está esclarecido”, afirmó.

Ambas doctoras denunciaron haber sido atacadas mientras dormían en un cuarto de descanso dentro del nosocomio. Los primeros reportes, señalaron que las víctimas habrían sido presuntamente drogadas.

El fiscal indicó que en todo momento se ha tenido comunicación con las víctimas para mantenerlas al tanto de la investigación y para el esclarecimiento del hecho y obviamente para identidad plena de quien haya participado en el mismo.

“En lo institucional se ha tenido la comunicación con ellas para los fines pertinentes y reiterar el hecho está esclarecido y se está procediendo ya en los términos procesales como corresponde”, mencionó a su arribo a Palacio de Gobierno.

Indicó que desde el inicio, tanto para la investigación de campo, como para los requerimientos de información que se formularon, se ha contado en todo momento con la colaboración del titular del Hospital Infantil y de las autoridades del sistema de salud del Estado.

¿Qué pasó con el presunto responsable?

El 9 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia estatal informó la detención de Carlos “G”, alias “La Rana”, paramédico del hospital, como probable responsable.

Sin embargo, una jueza determinó que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso, por lo que recuperó su libertad bajo el principio de presunción de inocencia.

Cabe señalar que Carlos “La Rana” es identificado como boxeador profesional originario de Ciudad Victoria, con trayectoria en el ámbito deportivo y con un campeonato superligero de la Federación de Comisiones de Box Profesional (FECOMBOX) en 2015.