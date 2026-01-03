Alerta sanitaria por viable caso de gusano barrenador en Altamira

Autoridades municipales, estatales y federales activaron protocolos de prevención y análisis tras la detección de una posible larva en una res de la zona rural

Autoridades del sur de Tamaulipas se mantienen en alerta ante la detección de un posible caso de gusano barrenador en ganado localizado en la comunidad rural de Llano Grande, a un costado del río Tamesí, situación que ya es analizada por instancias especializadas para confirmar o descartar la presencia de esta plaga de alto riesgo sanitario.

El secretario del Ayuntamiento de Altamira, Francisco Pérez Ramírez, informó que el reporte corresponde a un animal que presenta una larva, la cual aún se encuentra bajo estudio, ya que no todas las pupas corresponden necesariamente al gusano barrenador. No obstante, subrayó que las autoridades decidieron actuar de manera preventiva para evitar cualquier posibilidad de propagación.

"Es una amenaza latente y muy probable que pudiera resultar positivo, pero lo que queremos es prevenir; desde este momento se está trabajando para erradicar cualquier riesgo y evitar que se extienda a otras comunidades".

Se planteó establecer un cerco sanitario en Llano Grande, reforzando labores de vigilancia, control y prevención, además de extender la supervisión a otras localidades con actividad ganadera.

Explicó que desde el pasado 26 de diciembre se iniciaron trabajos preventivos como él trampeo de moscas, principal vector de transmisión del gusano barrenador, así como la coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno para fortalecer las medidas sanitarias.

Se recomendó a productores y ciudadanos medicar al ganado y a los animales domésticos con ivermectina, bajo supervisión veterinaria, ya que perros, gatos y otros animales también pueden convertirse en huéspedes.

En este sentido, se anunció la participación de brigadas de Bienestar Animal para atender tanto animales de granja como domésticos y en situación de calle.

El secretario municipal explicó que la transmisión ocurre a través de una mosca que deposita sus larvas en heridas de animales vivos, las cuales se alimentan del tejido, provocando graves afectaciones si no se atienden a tiempo.

Pérez Ramírez recordó que en estados como Veracruz y San Luis Potosí ya se han registrado casos confirmados, lo que motivó que Altamira reforzara la vigilancia sanitaria en comunidades cercanas al río Tamesí desde diciembre pasado.

Finalmente, hizo un llamado a los productores ganaderos a reportar cualquier caso sospechoso sin temor a sanciones o cuarentenas, aclarando que el objetivo no es fincar responsabilidades, sino detectar a tiempo y contener cualquier brote.