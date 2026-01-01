Se confirma el primer caso de gusano barrenador en Tamaulipas

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos actualizó y mencionó sobre el caso en un ternero con apenas seis días de nacido que se infectó

En Tamaulipas se confirmó el primer caso de gusano barrendor a través de información por parte de El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México (Senasica), esto fue a través de la exportación de bovinos en la región.

Al mismo tiempo el Departamento de Agricultura de Estados Unidos actualizó y mencionó sobre el caso en un ternero con apenas seis días de nacido que se infectó por vía aérea por una lesión del mismo animal.

Esta plaga se mantiene existente en 13 estados de la república, desde el 29 de diciembre hasta la fecha, Oaxaca es la entidad con mas casos con un total de 168 casos, Veracruz sigue la lista con 147 casos, Yucatán y Chiapas son el tercer y cuarta región con mas casos con 137 y 130 casos respectivamente.

Durante todo el año de la detección de esta plaga, se registró en total 13,035 casos en 16 estados en donde Chiapas fue el estado mas afectado con un total de 5,350 contagios.

El pasado 3 de diciembre, el Gobierno de México informó que amplió las medidas previstas para contener la plaga del gusano barrenador, que afecta principalmente al ganado bovino, pero también a especies domésticas, silvestres y a los humanos.

Las importaciones de ganado desde México juegan un papel importante en EE.UU, promediando más de un millón de cabezas anuales durante décadas, lo que representa aproximadamente el 60 % de las importaciones de ganado vivo y alrededor del 3 % de la cabaña nacional.