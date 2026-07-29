Virgen de Guadalupe queda intacta tras choque en Monterrey

Una imagen de la Virgen de Guadalupe permaneció intacta tras el impacto de un camión contra una pared durante un accidente en Monterrey

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Intacta, a centímetros del concreto destruido y los fierros retorcidos. Así quedó una pintura de la Virgen de Guadalupe tras el aparatoso accidente entre un camión urbano de la Ruta 1 Pilares y un autobús del grupo Transpais, en el cruce de Villagrán y Arteaga, en el centro de Monterrey.

La imagen religiosa está plasmada en la misma pared donde el camión quedó incrustado junto al chofer, sitio en el que también un peatón quedó atrapado y fue rescatado por los cuerpos de auxilio.

“Si no hubiera visto nada acá, el vato, el autobús le hubiera reventado la cabeza, le hubiera quebrado los huesos, los brazos o equis cosa acá verdad, pero gracias a Dios, no hubo muertos, gracias a Dios, a la Virgen de Guadalupe”, dijo Mario Sandoval, testigo del accidente.

Testigos consideran un milagro que la imagen quedara intacta

Algunos testigos no ocultaron su asombro y aseguraron que el hecho representa un milagro, especialmente porque, pese a la magnitud del impacto, no se registraron personas fallecidas en el lugar.

“Es un milagro, la Virgen siempre está donde quiera, ella es la madre de todos. Es lo bueno que quedó intacta, no fue más que otra cosa que un milagro porque ya ve cuando el huracán también quedó intacta y estuvo enterrada y pues otro milagro igual, es la madre de todos”, agregó Ángela García, transeúnte que, aunque no presenció el hecho, se detuvo unos minutos al pasar por la zona.

Para otros, la permanencia de la imagen representa un mensaje de fe, especialmente para las personas lesionadas, cuatro de ellas reportadas en código rojo.

“No pues la fe que tiene uno. Yo soy creyente de la Virgen pues bendito sea el Señor. Yo vengo ahorita de San Nicolás y en la mañana estaba bien porque yo pasé en la madrugada. 4:30 llegué aquí y ya me marqué en el 220 a San Nicolás y estaba bien… habiendo fe hay esperanza”, expresó Sergio Aguilar, quien transita por la zona diariamente.

La pintura forma parte del movimiento “La Virgen en Todos Lados”, dedicado a renovar bardas de la ciudad con murales de la Virgen.