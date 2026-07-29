Choque entre camión y autobús deja lesionados en Monterrey

Tras dejar una cadena de percances a su paso, la carrera sin control de un camión de pasajeros de Transpais terminó en tragedia al impactar por la parte trasera a una unidad de la Ruta Urbana 1 Pilares.
El saldo fue de nueve personas lesionadas, entre ellas ambos operadores y un peatón que quedó prensado entre uno de los camiones y la pared de un inmueble en renta.
La unidad de Transpais salió de sus oficinas ubicadas en el cruce de Villagrán y Domínguez y recorrió toda la calle Villagrán hasta llegar a Arteaga, presuntamente a exceso de velocidad y sin frenos.
Cámaras del C4 captaron el trayecto y el momento en que el autobús embistió a la ruta urbana, proyectándola contra un edificio abandonado.
Minutos después, rescatistas localizaron prensados al conductor de Transpais, José Villegas, de 57 años, quien sufrió politraumatismo, y al operador de la Ruta 1 Pilares, Juan Antonio Espinosa, de 39 años, con probable fractura de tibia y peroné, además de una posible semiamputación.
Ambos permanecían atrapados dentro de cabinas completamente destruidas.
También fue rescatado Juan Diego Méndez, de 20 años, quien quedó prensado entre una de las unidades y la pared del inmueble, así como José Torres, de 58 años, elemento de Fuerza Civil, quien resultó policontundido y fue trasladado al ISSSTELEÓN.
Las maniobras se realizaron con equipo especializado de Rescate Urbano y la participación coordinada de diversas corporaciones. Durante la emergencia se aplicó el protocolo TRIAGE, que dejó un saldo de tres pacientes en código rojo, uno en código amarillo y cinco en código verde.
Lesionados:
- José Torres, 58 años (ISSSTELEÓN)
- Lucero Hernández, 28 años (Hospital Universitario)
- Heriberto Cura, 53 años (Hospital Universitario)
- Federico Chapa, 43 años (Hospital Metropolitano)
- Manuel Álvarado, 32 años (Hospital Metropolitano)
- Cristina Francisco, 29 años (Hospital Metropolitano)
- Juan Espinoza (Hospital General de Zona No. 21 del IMSS)
- José Villegas, 57 años (Hospital General de Zona No. 21 del IMSS)
- Juan Diego, 20 años (Hospital Universitario)
Al concluir el rescate y el traslado de los lesionados a distintos hospitales, la zona quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras agentes ministeriales iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.
- Con información de Julieta Guevara y Carlos Enríquez -