Choque entre camión y autobús deja lesionados en Monterrey

Un choque entre un camión urbano y un autobús de Transpaís en el centro de Monterrey dejó al menos 10 personas lesionadas.

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Tras dejar una cadena de percances a su paso, la carrera sin control de un camión de pasajeros de Transpais terminó en tragedia al impactar por la parte trasera a una unidad de la Ruta Urbana 1 Pilares.

El saldo fue de nueve personas lesionadas, entre ellas ambos operadores y un peatón que quedó prensado entre uno de los camiones y la pared de un inmueble en renta.

La unidad de Transpais salió de sus oficinas ubicadas en el cruce de Villagrán y Domínguez y recorrió toda la calle Villagrán hasta llegar a Arteaga, presuntamente a exceso de velocidad y sin frenos.

Cámaras del C4 captaron el trayecto y el momento en que el autobús embistió a la ruta urbana, proyectándola contra un edificio abandonado.

Minutos después, rescatistas localizaron prensados al conductor de Transpais, José Villegas, de 57 años, quien sufrió politraumatismo, y al operador de la Ruta 1 Pilares, Juan Antonio Espinosa, de 39 años, con probable fractura de tibia y peroné, además de una posible semiamputación.

Ambos permanecían atrapados dentro de cabinas completamente destruidas.

También fue rescatado Juan Diego Méndez, de 20 años, quien quedó prensado entre una de las unidades y la pared del inmueble, así como José Torres, de 58 años, elemento de Fuerza Civil, quien resultó policontundido y fue trasladado al ISSSTELEÓN.

Las maniobras se realizaron con equipo especializado de Rescate Urbano y la participación coordinada de diversas corporaciones. Durante la emergencia se aplicó el protocolo TRIAGE, que dejó un saldo de tres pacientes en código rojo, uno en código amarillo y cinco en código verde.

Lesionados:

José Torres, 58 años (ISSSTELEÓN) Lucero Hernández, 28 años (Hospital Universitario) Heriberto Cura, 53 años (Hospital Universitario) Federico Chapa, 43 años (Hospital Metropolitano) Manuel Álvarado, 32 años (Hospital Metropolitano) Cristina Francisco, 29 años (Hospital Metropolitano) Juan Espinoza (Hospital General de Zona No. 21 del IMSS) José Villegas, 57 años (Hospital General de Zona No. 21 del IMSS) Juan Diego, 20 años (Hospital Universitario)

Al concluir el rescate y el traslado de los lesionados a distintos hospitales, la zona quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras agentes ministeriales iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

- Con información de Julieta Guevara y Carlos Enríquez -