Vincularán a mujer que mató a esposo; descartan legítima defensa

La mujer fue detenida luego de que presuntamente asesinara a su esposo al interior de un domicilio en la colonia Cañada Blanca, en Guadalupe

La Fiscalía General de Justicia del estado descartó que existan indicios de legítima defensa en el caso de la mujer detenida por presuntamente asesinar a su esposo en un domicilio de la colonia Cañada Blanca, en el municipio de Guadalupe.

El vicefiscal, Alejandro Carlín Balboa, informó que este miércoles se llevaría a cabo la audiencia en la que solicitarán la vinculación a proceso de la mujer por el delito de homicidio calificado.

“En relación a este evento que se sucedió, el día de hoy tenemos la audiencia donde se va a solicitar una vinculación en contra de la persona por el delito de homicidio calificado; se advierte que no había una problemática anteriormente, denuncias previas y por el delito por el cual se va a solicitar esta vinculación”, declaró Carlín Balboa.

La detenida fue identificada como Antonia “N”, de 39 años, mientras que la víctima respondía al nombre de Juan Ruiz, de 40 años.

De acuerdo con las autoridades, la pareja tenía varios años de matrimonio e hijos en común.

“Ya tenían tiempo juntos, inclusive tenían hijos en común, entonces es por ellos que se hace esta vinculación”, añadió el vicefiscal.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado domingo en una vivienda ubicada en el número 113 de la calle Concepción del Oro, en la colonia Cañada Blanca.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades luego de escuchar discusiones al interior del domicilio.

Al arribar al lugar, elementos policiacos localizaron a Juan Ruiz con heridas de gravedad. Paramédicos confirmaron posteriormente el fallecimiento del hombre.

Peritos y agentes ministeriales continuaron con las investigaciones con la ejecución de una orden de cateo. Recabaron indicios y pruebas que permitan fortalecer la carpeta integrada por el Ministerio Público y definir la situación jurídica de la mujer detenida.