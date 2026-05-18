Se defiende de presunto maltrato y mata a su esposo en Guadalupe

Una mujer fue detenida en Guadalupe tras presuntamente asesinar a su esposo durante una discusión dentro de su domicilio

Una mujer fue detenida luego de que presuntamente privara de la vida a su esposo al interior de un domicilio ubicado en la colonia Cañada Blanca, en el municipio de Guadalupe, tras una discusión que, de acuerdo con versiones de vecinos, estaría relacionada con constantes episodios de violencia familiar.

El hecho fue reportado alrededor de las 22:10 horas en el domicilio marcado con el número 113 de la calle Concepción del Oro, en su cruce con Víctor Rosales y cercano a García de la Cadena, donde habitantes del sector alertaron a las autoridades tras escuchar gritos provenientes de la vivienda.

Al sitio acudieron policías municipales, quienes al ingresar localizaron a un hombre identificado como Juan Ruiz, de 40 años, con heridas de consideración al interior del inmueble.

Paramédicos que arribaron al lugar intentaron brindarle atención médica; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones que presentaba, presuntamente en el abdomen y genitales.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, vecinos señalaron que desde horas antes, alrededor de las 17:00 horas, observaron al ahora fallecido —conocido en el sector con el apodo de “El Veracruzano”— acudir a un depósito cercano y posteriormente regresar al domicilio.

Horas más tarde, indicaron, comenzaron a escucharse discusiones entre la pareja. Habitantes del sector refirieron que la mujer habría manifestado estar cansada de presuntos maltratos constantes, por lo que durante el altercado presuntamente tomó un objeto punzocortante con el que lesionó al hombre, quien quedó desangrándose al interior del domicilio.

Tras el reporte ciudadano, la mujer identificada como Antonia N., de 39 años, fue detenida para ser puesta a disposición de las autoridades correspondientes. En el domicilio también se encontraban hijos de la pareja, algunos de ellos mayores de edad, quienes permanecieron en el sitio mientras se desarrollaban las primeras investigaciones.

La Fiscalía General de Justicia acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer cómo se registró el hecho y la posible mecánica de la agresión.