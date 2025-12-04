Vinculan a proceso a madre agresora de Guadalupe

La pequeña de aproximadamente tres años se encuentra en las instalaciones del DIF estatal, mientras su madre es juzgada por las autoridades

La mujer que fue grabada, agrediendo a una menor en el municipio de Guadalupe ya fue vinculada a proceso, se otorgó, resguardo domiciliario, durante la investigación de los hechos, así lo dio a conocer el fiscal general Javier Flores Saldívar.

“Está vinculada, tengo entendido que tiene resguardo domiciliario, y este, pues al parecer se va a continuar su causa”

Prescindido mencionó, no se habría tenido algún tipo de reporte por anteriores agresiones a la menor, sin embargo el video mostró suficiente evidencia para comenzar con su investigación.

La pequeña de aproximadamente tres años se encuentra en las instalaciones del DIF estatal, mientras su madre es juzgada por las autoridades.

Se informó que dependerá de las autoridades encargadas, ver si la madre puede o no recuperar la custodia de la pequeña, sin embargo se tendrá que realizar un proceso de ambas partes.