Captan a mujer cuando golpea a su hija de 4 años en Guadalupe

La persona que reportó la situación, asegura que la menor constantemente es golpeada por su madre en la vía pública y logró captar en video una agresión

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una mujer fue denunciada a través de redes sociales de maltratar físicamente a su hija constantemente en el municipio de Guadalupe.

Una cámara de seguridad captó el momento en que la madre identificada como Liliana Fuentes, le da un golpe fuerte en la cabeza a su hija de cuatro años provocando que esta se caiga.

Según la denuncia en Facebook, la mujer y su hija viven en un domicilio marcado con el número 14 en la calle Salto de Juanacatlán en la colonia Tierra Propia segundo sector entre Tequila y Barranca.

La persona que reportó la situación, asegura que la menor constantemente es golpeada por su madre en la vía pública y en ocasiones ha dejado a su hija desnuda y le echa agua.

Además, temen por la integridad de la menor, ya que señalan que no se le ha visto en los últimos días, solo a la madre.

Las imágenes han generado conmoción entre los usuarios de redes sociales quienes reaccionaron con enojo y pidieron que se haga justicia y la mujer sea detenido por el delito de maltrato infantil.

El DIF estatal confirmó a este medio de comunicación que la menor se encuentra resguardada en Capullos desde el 12 de noviembre, mientras que el alcalde Héctor García García, confirmó que la madre fue detenida por las autoridades.

¿Cómo se castiga el maltrato infantil en Nuevo León?

En Nuevo León, el maltrato infantil se castiga con penas de prisión de cuatro a ocho años y la sujeción a tratamiento psicológico especializado, según el Código Penal Federal. La ley protege a los menores del castigo corporal, crueldad o trato negligente, y además, se pueden imponer otras medidas de seguridad y protección. En caso de observar o ser testigo de maltrato infantil, se puede denunciar a través de la línea 075 o llamando al 911.