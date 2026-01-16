Vinculan a proceso a familia acusada de robos a notarías regias

Los presuntos responsables fueron vinculados a proceso por los delitos de robo calificado en grado de tentativa y allanamiento de morada

Cinco integrantes de una misma familia, señalados como presuntos responsables de robos a notarías en el municipio de Monterrey, fueron vinculados a proceso por los delitos de robo calificado en grado de tentativa y allanamiento de morada.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de enero, cuando elementos de la Policía de Monterrey atendieron dos reportes de robo casi de manera simultánea, lo que permitió la detención de todos los involucrados en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Marcos “N”, de 50 años, presunto padre de la familia, fue sorprendido dentro de la Notaría Pública número 105, ubicada en la colonia Mirador, cuando intentaba abrir una caja fuerte con la intención de sustraerla.

Las autoridades además lo relacionan con al menos otros dos robos a notarías registrados en el mes de diciembre, uno en la misma colonia y otro en San Jerónimo, en la Notaría Pública número 122.

De forma paralela, en la Notaría Pública número 44, localizada en el cruce de las calles Reforma y Eduardo Aguirre, en la colonia Mitras Centro, fueron detenidos el resto de los presuntos implicados: Adalina “N”, de 54 años; Christopher Alejandro “D”, de 25; Fátima “S”, de 18; y Antonio “T”, de 40 años, de quien no se ha precisado su parentesco con la familia.

Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el pasado 14 de enero se solicitó la vinculación a proceso de los detenidos.

Marcos “N” fue vinculado por el delito de robo calificado en grado de tentativa, mientras que los demás enfrentan cargos por allanamiento de morada.

Las autoridades continúan con las investigaciones.