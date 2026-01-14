Detienen a familia por robo y daños en notarías en Monterrey

Las autoridades realizan las investigaciones si los presuntos también son víctimas de chantaje para cometer los delitos a cambio de trabajo.

Cuando presuntamente intentaban robar una caja fuerte y dinero de dos notarías públicas, cinco integrantes de una familia fueron detenidos por Policías de Monterrey, en dos hechos diferentes.

El primer caso fue la detención de Marcos Manuel M., de 50 años de edad, quien fue detenido a las 18:20 horas en París y Mirador, en la colonia Mirador, donde se ubica la Notaría número 105.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando observan que un masculino les solicitaba su ayuda, ya que un hombre se encontraba en el interior del negocio y trataba de robar una caja fuerte.

Ante esto, los oficiales ingresaron y detuvieron al presunto, quien quebró los cristales del lugar para entrar al local.

Se presume que Marcos Manuel, en el mes de diciembre, ingresó a dos notarías, una en la colonia Mirador, donde está la número 105, y otra más en San Jerónimo, donde se ubica la 122, donde robó dinero en efectivo.

Cuando se encontraban en esta detención, se reportó que cuatro personas más estaban en el interior de la Notaría 44, en Reforma y Eduardo Aguirre Pequeño, en la colonia Mitras Centro, a donde presuntamente ingresaron a robar.

Al llegar los uniformados municipales, el dueño del lugar les dijo que varias personas ingresaron al local y estaban abriendo las puertas del inmueble.

Los oficiales procedieron a detener a Adelina N., de 54 años; Cristopher Alejandro S., de 25; Antonio T., de 40 y Fátima S., de 18 años de edad, quienes resultaron ser la esposa e hijos del primer detenido.

En este punto, los presuntos trataron de sacar dinero en efectivo que había en las oficinas, dañando las puertas del lugar.

Los cinco detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.