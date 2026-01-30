Vinculan a presunto asesino de empleado de anexo en Guadalupe

El principal sospechoso en la muerte de un joven empleado de un centro de rehabilitación contra adicciones fue vinculado a proceso

A tres días de su detención, el principal sospechoso en la muerte de un joven empleado de un centro de rehabilitación contra adicciones fue vinculado a proceso por el delito de homicidio simple.

La Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León informó que Raúl “N”, de apenas 18 años de edad, fue detenido el pasado 26 de enero por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en calles de la colonia Urdiales, en el municipio de Monterrey. Dos días después, el 28 de enero, un juez de control resolvió vincularlo a proceso formalmente.

Actualmente, el imputado se encuentra en un Centro de Readaptación Social del estado, donde permanecerá a disposición de la autoridad judicial mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Raúl “N” es señalado por su presunta participación en los hechos ocurridos el pasado 5 de enero de 2026, en un domicilio ubicado sobre la calle Valle Fértil, en la colonia Valle Soleado, en el municipio de Guadalupe.

Ese día, la víctima, identificada como Erick, de 27 años de edad y empleado de un centro de rehabilitación, acudió al domicilio en compañía de tres personas más, luego de que familiares del ahora detenido solicitaran apoyo para trasladarlo e ingresarlo a un centro de rehabilitación ubicado en el municipio de Apodaca. Sin embargo, al momento de ingresar al inmueble e intentar realizar el traslado, Raúl “N” presuntamente agredió de manera violenta y en repetidas ocasiones con un arma blanca a Erick.

El joven resultó con heridas de gravedad y fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Verde, ubicadas en la colonia Fuentes de San Miguel, en Guadalupe, donde más tarde perdió la vida.

La autopsia de ley confirmó que la causa de muerte fue una herida producida por un objeto punzocortante que penetró el tórax.

Cabe señalar que al momento de su detención, el 26 de enero, Raúl “N” llevaba consigo diversas dosis de droga: 35 bolsas con marihuana, 20 dosis de cristal y 11 envoltorios de cocaína en piedra, lo que refuerza su presunta relación con actividades vinculadas al consumo y posesión de sustancias ilícitas.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan en curso, en espera de lo que determine el juez de control conforme avance el proceso legal.