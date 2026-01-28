Cae presunto asesino de empleado de anexo en Guadalupe

Un joven fue asesinado en Guadalupe y su presunto agresor fue detenido en Apodaca con drogas; ahora queda a disposición del Ministerio Público.

El principal sospechoso asesinato de un joven empleado de un centro de rehabilitación contra las adicciones fue detenido en la colonia Paseo de las Flores, en Apodaca, informó la Fiscalía General del Estado.

¿Cómo sucedió el hecho?

De acuerdo con las indagatorias, el presunto homicida utilizó un arma blanca para acabar con la vida de la víctima. El crimen ocurrió el 5 de enero cuando el trabajador de la clínica llegó al domicilio del agresor, tras ser solicitado para su internamiento.

“El ahora detenido lo recibió con violencia, hiriéndolo en múltiples ocasiones”, señalaron autoridades estatales.

Tras el hecho, ocurrido en la colonia Valle Soleado de Guadalupe, la Fiscalía montó un operativo de rastreo para localizar al sospechoso.

Detención y aseguramiento de drogas

De acuerdo con reportes de la ciudadanía, el hombre rondaba por Apodaca, lo que permitió que elementos de la División de Inteligencia de Fuerza Civil, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones, lo localizaran durante el fin de semana.

El presunto responsable fue visto en el cruce de las calles Mantua y Compostela, donde los elementos le marcaron el alto y procedieron a una revisión de rutina. Durante la inspección, se le encontraron 35 bolsitas de marihuana, 20 con cristal y 11 con cocaína en piedra, las cuales fueron aseguradas como evidencia.

Sujeto a disposición del Ministerio Público

El detenido, identificado como Raúl, de 18 años, quedó a disposición del Ministerio Público para su investigación, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar su participación en el homicidio.

Autoridades señalaron que la coordinación entre Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones fue clave para la captura, asegurando que se mantendrá vigilancia en la zona y seguimiento del caso hasta la resolución judicial.