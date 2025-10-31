Vinculan a hombre por feminicidio en Santa Catarina

Durante la audiencia, el juez determinó dictarle auto de vinculación a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que un juez vinculó a proceso a Eduardo “N”, de 37 años, por su presunta participación en el feminicidio de una mujer de 43 años, ocurrido el pasado 24 de octubre de 2025 en el municipio de Santa Catarina.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría atacado a la víctima, quien era su esposa, al interior de un vehículo estacionado en un panteón ubicado en el antiguo camino a Villa de García en el municipio de Santa Catarina y la habría atacado con un cuchillo generandole lesiones que le causaron la muerte.

El hombre fue detenido el 27 de octubre en calles de la colonia Valle Morelos, en Monterrey, en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por el delito de feminicidio.

Durante la audiencia, el juez determinó dictarle auto de vinculación a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.