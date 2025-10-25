Encuentran mujer sin vida en panteón de Santa Catarina

Servicios periciales realizan las investigaciones correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Una mujer de 42 años fue localizada con heridas punzantes en el cuello la tarde de este viernes dentro del panteón municipal de Santa Catarina, lo que generó una importante movilización de autoridades policiales y periciales en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer había acudido al lugar para visitar la tumba de su hija, acompañada de su pareja sentimental.

Testigos señalan que, durante su estancia en el sitio, la mujer habría sufrido una crisis de histeria, situación que derivó en un forcejeo con un arma blanca.

Elementos de la patrulla de proximidad de Santa Catarina arribaron al panteón tras recibir el reporte y detuvieron en el lugar al acompañante de la mujer, quien quedó a disposición de las autoridades para esclarecer su participación en los hechos.

Servicios periciales realizan las investigaciones correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.