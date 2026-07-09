Video: Graban huida del conductor que arrolló y mató a estudiante

El video muestra el momento en que el conductor del vehículo escapa, dejando a sus víctimas tiradas en el pavimento, el pasado fin de semana

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Mediante videocámaras quedó grabado el momento en el que se da a la fuga el conductor de un vehículo, tras arrollar y matar a una estudiante de 16 años y causar lesiones a una amiga de ella, de 15 años, en Monterrey.

El video tiene la marca o sello de la estrategia ESCUDO, del municipio de Monterrey.

La tragedia ocurrió la noche del pasado sábado, en la avenida Rangel Frías, cuando ambas jovencitas, estudiantes de la Preparatoria 9, intentaban cruzar a la altura de la avenida Paseo de Los Leones, en la zona de Cumbres.

El video muestra el momento en que el conductor del vehículo escapa, dejando a sus víctimas tiradas en el pavimento.

El doble atropello se reportó al filo de las 20:00 horas.

El martes, el vehículo en el que huyó el conductor, una camioneta Honda de reciente modelo, fue localizado afuera de una vivienda en la colonia Bosques de Castilla, en el municipio de Salinas Victoria.

Y este miércoles, la Fiscalía de Justicia informó que el responsable de los hechos ya fue capturado, en calles de la colonia Virginia Tafich, en Santa Catarina.

El sujeto fue identificado como Ramiro "N”, de 63 años de edad.

Se le acusa de homicidio doloso y abandono de personas.

El sujeto, al que se le ejecutó una orden de aprehensión para luego internarlo en un centro de Reinserción Social, será llevado ante un juez.