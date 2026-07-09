Cae presunto responsable de atropellar a estudiante de Prepa 9

La captura se realizó tras un operativo policiaco en la colonia Virginia Tafich, donde fue localizado el hombre, identificado de manera preliminar como Ramiro

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en conjunto con oficiales de la Policía de Investigación de Monterrey detuvieron al sujeto que el pasado sábado presuntamente arrolló y mató a una estudiante de 16 años de edad en el cruce de las avenidas Rangel Frías y Paseo de los Leones, en Monterrey, y que además arrolló a otra joven de 15 años que resultó con lesiones.

El sujeto fue identificado como Ramiro "N", de 63 años de edad, quien al momento de la tragedia, en la zona de Cumbres, conducía una camioneta Honda BR-V, color gris, y huyó dejando a sus víctimas tiradas.

Mediante cámaras de seguridad, quedó grabado el momento exacto en el que escapó.

El video tiene la marca o sello de la estrategia ESCUDO, del municipio de Monterrey.

Este miércoles, el presunto responsable fue capturado en calles de la colonia Virginia Tafich, en el municipio de Santa Catarina, mediante orden de aprehensión; quedó a disposición de un juez de control y fue internado en un Centro de Reinserción Social.



El Fiscal de Justicia, Javier Flores, explicó que los cargos son por homicidio culposo y abandono de personas.

Se procedió a hacer la detención, con la ejecución de la orden de aprehensión, y ya se encuentra a disposición de la autoridad judicial. Se ejecutó la orden de aprehensión por el delito de abandono y por el delito de homicidio culposo agravado por la huida. "Ahorita está por lesiones y homicidio", detalló.

Previamente, los agentes de la AEI y oficiales de la Policía de Investigación de Monterrey comenzaron las indagatorias y localizaron la camioneta en el sexto sector de la colonia Bosques de Castilla, en el municipio de Salinas Victoria, y con los datos de la matrícula, encontraron al prófugo.

Estas acciones de los oficiales forman parte de la estrategia ESCUDO que implementa la actual administración municipal regia, para brindar una mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

En los hechos, falleció Mariel Romero, de 16 años de edad, quien era alumna de la Preparatoria 9 de la UANL, mientras que su amiga, Isabella, de 15 años de edad, sufrió diversas lesiones.