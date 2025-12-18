Video: Descubren a farderas en Plaza San Agustín de San Pedro

De acuerdo con un video compartido en redes sociales para exhibir a las presuntas farderas, los hechos se registraron en la tienda Stradivarius

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Los robos en épocas decembrinas están a la orden del día en tiendas y negocios del área metropolitana de Monterrey.

Sin embargo, elementos de seguridad de una tienda departamental, frustraron un robo tipo 'hormiga' o 'fardero', como también se le conoce.

De acuerdo con un video compartido en redes sociales para exhibir a las presuntas farderas, los hechos se registraron en la tienda Stradivarius ubicada dentro del centro comercial Plaza Fiesta San Agustín en San Pedro.

En las imágenes, al menos tres guardias de seguridad retienen a las dos mujeres, una de ellas llevaba varias prendas escondidas entre su ropa.

"¿Qué pensabas, que no iba a venir a trabajar? Todos los días vengo", dice una mujer de seguridad a la sospechosa mientras le saca varias prendas encondidas en los calcetines.

En las imágenes se alcanzan a percibir al menos ocho prendas que la mujer había escondido para llevarse sin pagar.

En redes sociales los usuarios reaccionaron con humor, señalando "se cancela el intercambio", entre otros comentarios.

DETENIDAS POR LA POLICÍA DE SAN PEDRO

Elementos de la Policía de San Pedro detuvieron a dos mujeres por su presunta participación en el delito de robo a negocio.

Personal de la tienda detectó a dos mujeres que intentaban salir con mercancía sin haber realizado el pago correspondiente.

Tras la intervención policial, se aseguraron 21 prendas de vestir, con un valor aproximado de 10 mil 159 pesos, y se procedió a la detención de Susana “N”, de 52 años, y Lourdes “N”, de 51 años, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público para que determine situación jurídica conforme con la ley.

Aclaran detención fue en San Agustín

Después de que se hizo viral el video de las presuntas farderas, el centro comercial Fashion Drive, aclaró a través de un comunicado que el suceso se registró en la plaza contigua conocida como San Agustín.

¿Cómo se castiga el robo tipo 'hormiga'?

El Nuevo León, el delito de "robo hormiga" se castiga como robo simple, y las sanciones varían dependiendo del valor de los artículos sustraídos, pudiendo incluir penas de prisión y multas.

Las penas se basan en el valor de reposición de los bienes robados, medido en "cuotas" (el importe del salario mínimo general más bajo vigente en el estado al momento del delito).

Valor robado no excede de 200 cuotas: Prisión de seis meses a tres años y multa de cuarenta a cien cuotas.

Valor robado excede de 200, pero no de 700 cuotas: Prisión de dos a seis años y multa de cien a doscientas cincuenta cuotas.

Valor robado pasa de 700 cuotas: Prisión de cinco a quince años y multa de doscientas cincuenta a quinientas cuotas.

En muchos casos, si la condena es menor a dos años y la persona no tiene antecedentes penales, el juez puede otorgar la suspensión condicional de la pena, evitando la prisión. Sin embargo, la reincidencia puede aumentar significativamente las sanciones.