Cae fardera en tienda de Monterrey; llevaba $10 mil pesos en ropa

La mujer fue descubierta por guardias del establecimiento ubicado en el Centro de Monterrey, quienes dieron aviso a las autoridades

Al intentar sacar ropa con valor de 10 mil pesos, una mujer fue detenida en el interior de una tienda departamental en Monterrey.

Daniela Sarahí, de 31 años de edad, fue detenida al ser descubierta cuando guardaba ropa en una bolsa.

Los hechos ocurrieron en una tienda departamental que se localiza en la avenida Juárez y Aramberri.

Los guardias del lugar, señalaron que en otras ocasiones ya la habían captado robando pero se dio a la fuga.

En esta ocasión al seguir, esperaron a que llegara a la zona de cajas, donde intentó hacer lo mismo, pero fue detenida.

Policías de Monterrey acudieron al lugar y confirmaron su detención.

A la mujer le encontraron en su poder 10 blusas y cuatro pantalones con un valor de 10 mil 305 pesos.