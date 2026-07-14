Video: Conductor armado persigue a motociclista; termina detenido

La Policía de Guadalupe emitió un comunicadopara aclarar el caso que se viralizó en redes sociales y aseguró que el hombre ya fue detenido

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Un video en el que un automovilista amenaza con un arma de fuego y persigue a un motociclista durante un altercado vial en Guadalupe comenzó a viralizarse en redes sociales.

Las imágenes fueron captadas en el cruce de las avenidas Serafín Peña y Pablo Livas, donde se observa a un hombre que viajaba en un vehículo rojo sacar un arma de fuego tras una discusión con el motociclista.

En la grabación se aprecia que el motociclista intenta escapar; sin embargo, el conductor del automóvil comienza a perseguirlo, obligándolo a abandonar la motocicleta para continuar huyendo a pie.

Tras la viralización del video, la Policía de Guadalupe emitió un comunicado para aclarar lo ocurrido y precisar que el caso no corresponde a un hecho reciente.

De acuerdo con la corporación, mediante trabajos de las Unidades de Análisis, Investigación Criminal y del C4 se determinó que el vehículo involucrado había sido robado el 14 de junio en el municipio de Juárez y fue recuperado por elementos municipales el 30 de junio.

Asimismo, informó que el presunto conductor fue detenido el 1 de julio por policías motorizados, luego de estar relacionado con un robo con violencia y un enfrentamiento armado contra los oficiales.

Las autoridades señalaron que, tras analizar las imágenes, se estableció que el video fue grabado entre el 14 y el 29 de junio, por lo que los hechos ya habían sido atendidos por la corporación antes de que la grabación se hiciera viral en redes sociales.