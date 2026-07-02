Cae hombre tras enfrentamiento armado con policías en Guadalupe

Policías de la División Motorizada desplegaron un operativo que permitió ubicar al presunto responsable cuando circulaba sobre la avenida Las Torres.

Un hombre fue detenido luego de presuntamente cometer un robo con violencia a un negocio y enfrentar a balazos a elementos de la Policía de Guadalupe, quienes le daban seguimiento tras el reporte del asalto.

Los hechos iniciaron en un establecimiento ubicado en el cruce de Zaragoza e Insurgentes, en la colonia Polanco Oriente, donde el sospechoso presuntamente amagó con un arma de fuego a las víctimas y escapó a bordo de una motocicleta.

Con las características proporcionadas por los afectados, policías de la División Motorizada desplegaron un operativo que permitió ubicar al presunto responsable cuando circulaba sobre la avenida Las Torres, en la colonia Las Villas.

Al notar la presencia de los oficiales, abandonó la motocicleta e intentó huir a pie.Durante la persecución, el hombre presuntamente disparó contra los policías, quienes repelieron la agresión conforme a los protocolos del uso legítimo de la fuerza.

El sospechoso resultó herido en el brazo izquierdo y la pierna derecha, aunque logró ocultarse entre las calles de la colonia Mirador de la Silla.Minutos después fue localizado escondido en el porche de un domicilio, donde aún portaba un arma corta tipo revólver.

Los oficiales lograron detenerlo y asegurar el arma. El detenido fue identificado como Ángel Adrián, de 33 años, quien recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado bajo custodia al Hospital Metropolitano.De acuerdo con la Policía de Guadalupe, el ahora detenido también es investigado por su probable relación con otros robos con violencia registrados recientemente en la zona metropolitana.

Asimismo, los policías que participaron en el enfrentamiento quedaron a disposición del Ministerio Público, como lo establecen los protocolos en casos donde existe uso de la fuerza.