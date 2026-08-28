Video capta momento exacto de choque y volcadura en Garza Sada

Video de seguridad captó el momento en que un vehículo compacto se incorpora a Garza Sada y es impactado por una camioneta que termina volcada.

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Un video captado por una cámara de seguridad muestra el momento en que ocurrió el aparatoso choque que terminó con una camioneta volcada sobre la avenida Garza Sada, en Monterrey.

Las imágenes permiten observar cómo el conductor de la tercera edad de un vehículo compacto se incorpora a la avenida Garza Sada, a la altura del bulevar Acapulco, cuando es impactado por una camioneta que circulaba por el carril de alta velocidad.

El golpe ocurre prácticamente en el momento en que el automóvil termina de incorporarse a la vialidad. Debido a la fuerza del impacto, la camioneta pierde el equilibrio y termina volcada sobre la avenida.

El accidente registrado este miércoles provocó la movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación en la zona. De acuerdo con el reporte inicial, paramédicos atendieron a por lo menos cuatro personas, entre ellas dos adultos mayores que viajaban en el automóvil compacto.

Elementos de Protección Civil, Tránsito y policías de Monterrey acudieron al sitio para atender el percance y realizar las labores correspondientes, mientras los vehículos eran retirados de la vialidad.